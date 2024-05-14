المياه لدينا فى مصر مش متوفرة بالبساطة دي .. السيسي يوجه رسالة للمصريين

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى ملايين المصريين حول المياه في البلاد خلال تدشينه مشروع "مستقبل مصر".

وقال السيسي: "مشروع الدلتا الجديدة خلينا مسار العمل فيه بالطريقة دي مع الوضع في الاعتبار أن القطاع الخاص ومشاركته مهم جدا لأنه إدارته للمشاريع إدارة متقدمة وناجحة جدا وكفاءة الأداء تكون محل اعتبار".

وأضاف: "لما جينا نتكلم عن الأراضي الموجودة هنا وإننا نجهزها من أجل أن تنتج فى مجال الزراعة.. فإن المياه الجوفية كان السيطرة عليها قابلنا بها تحدي.. وهو أن لا يكون الاستخدام جاهلا، وأن تخدم أكبر وقت ممكن للإنتاج الزراعي".

وتابع الرئيس السيسي: "المياه لدينا فى مصر مش متوفرة بالبساطة دي .. ولو عايزين نستفيد استفادة حقيقية من كل نقطة مياه يجب أن نظم الري والزراعة تتطور جدا".

وأضاف: " لما الدكتور مصطفى مدبولي قال إن العبء المالي علينا من هذا الموضع يصل إلى 10 مليارات دولار، كتير أتكلم وقال معقول يعني الرقم ده؟".

وتابع :" لو إحنا بندي متوسط المياه اللي هو أقل معدل عندنا 500 متر في اليوم في 9 ملايين يبقا 4.5 مليار متر فى السنة، لو عملهم محطات تحلية أو محطات معالجة ده بتكلف أرقام كبيرة قوي".

ويعتبر مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

ويعد موقع المشروع، من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولي على مساحة 100 فدان.