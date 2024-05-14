حرائق الغابات في غرب كندا تدفع الآلاف لإخلاء منازلهم

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصلت في غرب كندا، عمليات إجلاء السكّان من مناطق تقع على مقربة من بلدة تتهدّدها حرائق الغابات التي أتت هذا العام قوية رغم أنّ الموسم لا يزال في بدايته.

وقالت بوين ما، وزيرة إدارة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة على ساحل المحيط الهادئ إنّ "الساعات الثماني والأربعين المقبلة ستكون حاسمة".

وحتى اليوم، صدرت أوامر لنحو خمسة آلاف شخص بإخلاء هذه المنطقة بسبب حريق اعتُبر خارج نطاق السيطرة والتهم أكثر من 5200 هكتار من الغابات الواقعة شمال فورت نيلسون.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي "نحن قلقون للغاية" نظراً إلى الظروف الجوية الصعبة وتضافر عاملي "الجفاف الشديد ووصول الرياح الغربية".

وتابعت "من النادر جداً أن يكون لدينا هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين صدرت لهم أوامر إخلاء في هذا الوقت من العام".

وفي المجمل، سجّلت المقاطعة 137 حريق غابات كان لا يزال مستعراً حتى صباح الإثنين، بينها 14 حريقاً خارج نطاق السيطرة.

وفي مقاطعة ألبرتا المجاورة، كانت المروحيات تكافح 45 حريقاً نشطاً، بما في ذلك حريقان خرجا عن السيطرة.