بلينكن: ليس لدينا خطوط حمراء بشأن بإسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنهم لا يريدون أن تشن إسرائيل هجوما شاملا على رفح، ولكن ليس لديهم أي "خطوط حمراء" فيما يتعلق بإسرائيل.

وأوضح بلينكن في لقاء على قناة (إن بي سي)، أمس، أن إسرائيل لم تقدم لهم خطة موثوقة، وأن مهاجمة رفح حيث يلجأ مليون ونصف مدني فلسطيني بدون خطة ستكون له عواقب وخيمة.

وأشار إلى أن إدارة بايدن قدمت الدعم الكبير لإسرائيل منذ 7 أكتوبر وستواصل هذا الدعم.

وردا على سؤال عن تهديد الرئيس بايدن بوقف الأسلحة وما هو الخط الأحمر لدى بايدن؟ قال: "عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فإننا لا نتحدث عن الخطوط الحمراء هنا".

ولفت إلى أنهم يجتمعون باستمرار مع إسرائيل في كل قضية ويحاولون حل المشاكل بهذه الطريقة.

وأضاف: "إن موقفنا من رفح واضح، لكن ليس من الصواب تعريفه على أنه خط أحمر".

وفي حديثه لبرنامج "Face the Nation" على قناة CBS وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنه بالنظر إلى الحوادث التي قُتل أو أصيب فيها أطفال ونساء ورجال في الهجمات الإسرائيلية على غزة ، فمن "المعقول اعتبار أن إسرائيل لم تتصرف وفقا للقانون الإنساني الدولي في بعض الحالات".

وسبق أن صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيانه، الأربعاء، أنه سيعلق مساعدات الأسلحة لإسرائيل إذا شنت هجوما كبيرا على رفح، ولقي بيانه ردود فعل كبيرة من إسرائيل والحزب الجمهوري في الولايات المتحدة.

المصدر : وكالات