الطقس اليوم.. الأرصاد: أجواء حارة وأتربة على هذه المناطق خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء والظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه تسود اليوم أجواء حارة على أغلب الأنحاء، معتدلة على السواحل الشمالية.

وحول درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى، فتسجل 29 درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.