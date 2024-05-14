زيارة غير معلنة.. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشكل غير معلن اليوم الثلاثاء في زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن بلينكن "وصل إلى أوكرانيا اليوم للقاء كبار المسؤولين الأوكرانيين وتسليط الضوء على دعم الولايات المتحدة الدائم لأوكرانيا".

وأوضح ميللر ، أن بلينكن سيجتمع في أثناء زيارته لأوكرانيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميهال ووزير الخارجية دميترو كوليبا "لبحث تطورات الوضع في ساحة المعركة ، ومدى تأثير المساعدات الأمنية والاقتصادية الأمريكية الجديدة ، والأمن طويل الأجل والالتزامات الأخرى ، ومواصلة العمل من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا".

وأضاف ميلر أن بلينكن:"سيؤكد التزام أمريكا بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وتحقيق الديمقراطية في مواجهة العدوان الروسي المستمر".

يشار إلى أن هذه هي الزيارة الرابعة لبلينكن إلى كييف منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، حيث تواجه كييف حاليا هجوما جديدا في شمال شرقي البلاد.

وأعلنت الحكومة الأمريكية في الأسبوع الماضي، عن حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لكييف يبلغ مجموعها نحو 400 مليون دولار، من بينها ذخيرة لنظام الدفاع الجوي باتريوت، وقاذفات صواريخ متعددة إضافية من طراز هيمراس مع الذخيرة، إضافة إلى صواريخ ستينجر المضادة للطائرات وذخيرة مدفعية من عيار 155 و105 ملم.