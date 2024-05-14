محمد سليمان للنشرة: ملف النزوح السوري حساس ويجب أن يعالج بحكمة بعيداً عن المزايدات الشعبوية

لفت عضو تكتل "الإعتدال الوطني" النائب محمد سليمان، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن موضوع النزوح السوري حساس وضروري، مؤكداً أن التكتل سيشارك في المناقشات خلال جلسة المجلس النيابي غداً، لكنه أوضح أن موضوع الهبة الأوروبية أخذ ضجة لا يستحقها، لا سيما أنه لا يتضمن جديداً، بل هي مساعدات كانت تقدم في السنوات الماضية.

وشدد سليمان على أن الملف النزوح يجب أن يعالج بروية وحكمة وموضوعية، بعيداً عن المزايدات الشعبوية والطائفية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء وأخذ المصلحة الوطنية العليا بعين الإعتبار، معرباً عن مخاوفه من حصول مزايدات يكون لها نتائج عكسية.

ورداً على سؤال، رأى سليمان أنه لا يمكن معاملة جميع السوريين الموجودين في لبنان بالطريقة نفسها، حيث هناك إختلاف في الحالات نظراً إلى وجود أشخاص يملكون إقامات شرعية، كما أن هناك مطلوبين من قبل الحكومة السورية، وبالتالي يجب التعامل بروية من قبل مختلف الأفرقاء.

أما بالنسبة إلى فتح البحر أمام السوريين، لفت سليمان إلى أنه مع كل ما يحقق المصلحة الوطنية، لكن في المقابل هناك قوانين يجب أن تأخذ بعين الإعتبار وتحترم، كما أن ليس مطلوباً الدخول في أمور لا تحقق النتائج المطلوبة، من دون تجاهل أن هناك أرواح بشر لا يمكن المخاطرة بها.