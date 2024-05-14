إعلام إسرائيلي: محتجون أغلقوا طريقًا بالجليل الأعلى احتجاجًا على انهيار الأمن وغياب خطة حكومية للشمال

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "محتجين إسرائيليين أغلقوا طريقًا في الجليل الأعلى احتجاجًا على انهيار الأمن وغياب خطة حكومية للشمال".
في 11 أيّار الحالي، تظاهر مئات من سكان الشمال بالجليل، ورفعوا شعارات تتهم الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عنهم، في وقت نزح فيه سكان الشمال من المستوطنات جرّاء عمليات "حزب الله" ضد المواقع الإسرائيلية، في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وقطاع غزة.
وكان قد ذكر ضباط إسرائيليون كبار لوسائل إعلام إسرائيلية، أن "ضربات حزب الله أدت لأضرار من شأنها أن تؤخر عودة الإسرائيليين إلى الشمال".
وقال الضباط "لن يكون لسكان الشمال منازل يعودون إليها بسبب ازدياد ضربات حزب الله"، موضحين أن "حزب الله يرد على القصف الإسرائيلي بقصف مباشر ويسبب أضرارا كبيرة"
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "ضباطا اقترحوا مضاعفة التدمير في لبنان ردا على ضربات حزب الله التي تهدم منازل إسرائيليين".
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