جورج عطالله للنشرة: هبة المليار يورو "تجميع" لمبالغ متأخرة والمشكلة بالنسبة لنا ليست مشكلة أموال

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله إلى أننا "نرى أن هناك أمرين سيحكمان مسار جلسة الغد النيابية، التي سيتم التطرق فيها إلى ملف النزوح، أولاً سيحصل نقاش حول هذا الملف وطبعاً سيترافق مع مزايدات ويمكن أن تحصل هكذا"، لافتاً إلى أن الأمر الثاني هو أن "هناك محاولات سبقت الجلسة حتى نصل إلى قرار أو توصية تكون هي الاطار الموجّه ل​سياسة​ الحكومة بملف النزوح، خصوصاً أن لبنان سيتمثّل عبر الحكومة بمؤتمر القمة العربية في البحرين وبعدها مؤتمر بروكسيل".

كما تطرق النائب عطالله، في حديث لـ"النشرة"، إلى قضية هبة المليار يورو المقدّمة من الاتحاد الاوروبي، حيث لفت إلى أنه "تبيّن أنها بالشكل هكذا ولكن في الحقيقة هي "تجميع" مبالغ متأخّرة، وتمت اضافة مستحقات وأموال تعهدوا بدفعها للبنان حتى الـ2027"، مشيراً إلى أن "هذا المبلغ "رشوة" وهي مبالغ مسجلة سابقاً تم جمعها وأبلغوا لبنان بأنهم سيدفعوها".

وشدد عطالله أن "المشكلة بالنسبة لنا ليست مشكلة أموال، وحتى ولو دفعوا لنا أضغاف المليار يورو لن يتغير موقفنا لأنها قصة مبدأ".