افادت قناة "الجزيرة" بأن "الشرطة الاسرائيلية أغقلت باب العامود بالقدس ومنعت الفلسطينيين من الدخول إلى البلدة القديمة". وقبل أسبوعين، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، قتل مواطن تركي طعن شرطيًا في القدس. وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" بأنّ الشرطي المصاب البالغ من العمر 30 عاماً نًُقل إلى المستشفى "في حالة صحية متوسّطة". وأضافت أنّ المهاجم قُتل بالرصاص.

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