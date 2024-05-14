التقى رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصرف أنطوان حبيب وفريق عمله، رئيس "الجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" ورئيس "مجلس أمناء المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" نواف كبارة ورئيسة المنتدى رشا سنكري، وجرى عرض لخدمات مصرف الإسكان ومشاريعه كافة، لا سيما مشروعه الجديد منح قروض لتحسين وترميم منازل ذوي الإعاقة.
وشرح حبيب "كيفية استفادة كل ذي إعاقة من هذا القرض"، وكشف عن "موعد انطلاق تقديم الطلبات للحصول على هذا القرض في الأول من حزيران المقبل"، موضحا أن "الخطوات الإجرائية المتبعة تبدأ أولا بتقديم طلب القرض ثم درسه من قبل فريق مختص من المهندسين، من أجل تحديد قيمة القرض وفق حاجة الشخص ذي الإعاقة من ترميم أو تحسين بهدف تأهيل منزله، على أن يسدد القرض خلال سنوات تحدد لاحقا بحسب المبلغ المقترض".
ولفت إلى أن "مصرف الإسكان يبحث جديا في إعطاء قروض لأصحاب العمل من ذوي الإعاقة لتأهيل مراكز عملهم، ويدرس في الوقت ذاته إمكانية دعم تأهيل مراكز عمل الموظفين من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وذلك تسهيلا لتوظيفهم".
كانت هذه تفاصيل خبر حبيب: منح قروض لترميم منازل ذوي الإعاقة وتقديم الطلبات بدءا من 1 حزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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