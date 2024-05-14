الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تستقر درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل، ويتحول الطقس بعد الظهر في المناطق الداخلية الى غائم مع بعض التقلبات المحلية واحتمال هطول أمطار خفيفة مع برق ورعد".
واشارت الى ان "طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية والتي تبدأ بالارتفاع بدءا من بوم الجمعة تدريجيا، حيث تتخطى معدلاتها خلال عطلة نهاية الاسبوع تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شمال أفريقيا".
ولفتت الى ان الطقس المتوقع في لبنان، اليوم "قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية. وطقس الاربعاء غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تستقر درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل، ويتحول الطقس بعد الظهر في المناطق الداخلية الى غائم مع بعض التقلبات المحلية واحتمال هطول أمطار خفيفة مع برق ورعد".
وذكرت ان "طقس الخميس، صاف إجمالا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال، لكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية. والجمعة صاف إجمالا مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، بحيث تقارب معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل مع انخفاض في نسبة الرطوبة".
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