شرف الدين: طلبت وضع مطلب أساسي في جدول أعمال مؤتمر بروكسل بشأن رفع الحصار عن سوريا

أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، إلى أنّه طلب "وضع مطلب أساسي في جدول أعمال مؤتمر بروكسل، يتلخّص في رفع الحصار عن سوريا الذي يشكل العائق الأساسي في عودة النازحين السوريين".
ويأتي هذا اللقاء في وقت تكثّف فيه سلطات لبنان من اجراءاتها بحق النازحين السوريين غير الشرغيين في البلاد.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية- سانا، عن وصول دفعة جديدة من النازحين السوريين العائدين من لبنان إلى البلاد عبر معبر جوسيه بريف حمص.
ولفتت وكالة الأنباء السورية- سانا، إلى أنّه تم عند المعبر تقديم الخدمات الصحية لهم واللقاحات اللازمة للأطفال.
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