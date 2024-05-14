هيئة بريطانية تحذر من إطلاق السراح المبكر لمجرمين خطرين لتقليل الاكتظاظ بالسجون

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

حذرت هيئة رقابية في بريطانيا من أنه قد تم إطلاق السراح المبكر لمجرمين خطرين، من بينهم أحد مرتكبي جرائم العنف الأسري الذي يشكل خطرا على الأطفال، من السجن في بريطانيا، كجزء من محاولة تقوم بها الحكومة لتقليل الاكتظاظ في السجون.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الثلاثاء، بأن كبير مفتشي السجون ببريطانيا، تشارلي تايلور، أثار "مخاوف جدية" بشأن هذه السياسة، حيث سلط الضوء على أمثلة لسجناء شديدي الخطورة تم اختيارهم من أجل الإفراج المبكر عنهم.

وأصرت الحكومة على أن الإجراء الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في العام الماضي، سيكون مؤقتا، ولن يسمح به إلا مع "مرتكبي الجرائم البسيطة"، حيث سيسمح لهم بالخروج من السجن بصورة مبكرة لمدة تصل إلى 18 يوما قبل تاريخ إطلاق سراحهم، تحت إشراف صارم.

ولكن في وقت سابق من الشهر الجاري، وصف تايلور نظام السجون بأنه "سيء على كل المستويات"، حيث تبين أن الوزراء يستعدون لتمديد المخطط للمرة الثانية، حتى يتاح الإفراج المبكر لبعض المجرمين من السجن، لمدة تصل إلى 70 يوما قبل تاريخ إطلاق سراحهم.