الحرب الباردة تعود للاشتعال.. أمريكا ترفع الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية لـ 100%

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة رفعت الرسوم على السيارات الكهربائية من الصين من 25% إلى 100%، وذلك في إطار إجراءات صارمة لمواجهة الواردات الصينية.

كما أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، عن زيادة الرسوم الجمركية على منتجات صينية بما يصل ل 18 مليار دولار.

وقال البيت الأبيض، أنه قرر زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية 4 مرات، ورفع الرسوم الجمركية على الألمنيوم الصيني من 7.5% إلى 25%.

بدورها، تعهّدت الصين، باتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" عقب قرار الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصينية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات.

وقبل إعلان البيت الأبيض رسميًا عن زيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصينية، كانت الخارجية الصينية صرحت بأن بكين تعارض زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد، وهو انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.