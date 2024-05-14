"النشرة": غارة اسرائلية أخرى استهدفت احراج الصنوبر بين كفرحمام والخريبة خراج راشيا الفخار

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن "غارة اسرائلية أخرى استهدفت احراج الصنوبر بين كفرحمام والخريبة خراج راشيا الفخار في قضاء حاصبيا"، كما اشار الى "غارة على مزرعة السلمية خراج كفرشوبا".

في هذا السياق، شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارة إستهدفت بلدة يارون.