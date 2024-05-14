"mtv": توقيف عنصر جديد في عصابة الـ"تيك توك" وهو متورط أساسي باستدراج القصّر

أفادت معلومات قناة الـ"إم تي في" (MTV)، عن توقيف عنصر جديد في عصابة الـ"تيك توك" المتورطة في قضايا تحرش واغتصاب أطفال، وهو يدعى (م. ع.)، وهو متورط أساسي في استدراج القصّر، وعثر بحوزته على بعض الممنوعات.

في 12 أيار، أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، أنّه جرى الاستماع إلى إفادات عدد من المدعين والشهود والمشتبه فيهم، وبانتهاء التحقيق تم توقيف 10 أشخاص من المشتبه فيهم بهذه القضية، وإحالتهم إلى القضاء المختص.

هذا، وأوقفت قوى الأمن مشتبه فيها باستدراج قاصرين بواسطة حساب "تيك توك" لصالح أفراد في العصابة.