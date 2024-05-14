الحجار: سيتمّ تحويل الرسائل لجميع المستفيدين القدامى والجدد من برنامج أمان ابتداء من يوم الاثنين

أشار المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار، في بيان الى انه "بعد الإنتهاء من الآلية الإدارية المطلوبة للتمكّن من تحويل الأموال للمستفيدين من برنامج أمان وتوقيع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اليوم على الملفّ المتعلّق بالبرنامج، سيتمّ تحويل الرسائل لجميع المستفيدين القدامى والجدد من برنامج أمان الذين توقّف الدفع لهم، إبتداءً من يوم الإثنين 20 أيار، وتستمر عمليّة التحويل لغاية يوم الأربعاء 22 أيار".

يذكر أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج أمان هو 93,585 أسرة لبنانية ومجموع الأموال التي سيتمّ تحويلها يبلغ 10,300,000$.