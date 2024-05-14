كتائب القسام: قصفنا عسقلان برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس انه "قصفنا عسقلان برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وأمس، أعلنت كتائب القسام عن تنفيذها عدة عمليات مركبة في مخيم جباليا، وحي الزيتون، واستهداف جنود الجيش الاسرائيلي وآلياته المتوغلة داخل معبر رفح البري، بقذائف الهاون، على دفعتين منفصلتين.

من جهتها اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل جنود الاحتلال وآلياته في حي الشوكة شرق رفح.