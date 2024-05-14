أ.ف.ب: مقتل ضابطَين فرنسيَين إثر عملية إطلاق نار هرب خلالها سجين من شاحنة تقلّه شمالي البلاد

قُتل ضابطان فرنسيان على الأقل وأُصيب ثلاثة آخرون، في هجوم على شاحنة سجن كانت تقلّ سجينًا فرّ، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من القضية لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

وذكر مصدر آخر أن الهجوم وقع في وقت متأخر من الصباح على الطريق في إنكارفيل بمنطقة أور شمال فرنسا.