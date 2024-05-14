أدت الغارة الإسرائيلية التي استهدف ساحة بلدة يارون إلى إصابة مواطن بجروح متوسطة، عملت فرق الدفاع المدني اللبناني على نقله إلى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل.
وتسبّبت الغارة الإسرائيلية بتدمير منزل تدميرًا كاملًا، وإلحاق الأضرار الفادحة بعشرات المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف، فضلًا عن احتراق سيارتين عملت عناصر الدفاع المدني على اخماد النيران التي اشتعلت فيهما.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مواطن بجروح جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت يارون وأضرار بالغة بالمنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.