التعليم تنشر فيديو توضيحي بشأن امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحي لطريقة الإجابة في البابل شيت، وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكيفية كتابة البيانات ورقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة.

ووفقا للوزارة، فإنه يمكن للطلاب الدخول على الفيديو من الرابط التالي: هنا

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أن لجان الإدارات التعليمية انتهت من تجهيز خطابات الندب للمراقبين والملاحظين استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2024.

وبحسب الوزارة، فإنه من المقرر أن يتم إرسال خطابات وجوابات الندب للمعلمين الذين سوف يشاركون في امتحانات الثانوية العامة 2024 خلال الأيام المقبلة.

ووفقا للوزارة، فإنه سيتم فتح باب قبول الاعتذارات لمن تتوافر لديهم شروط عدم المشاركة في أعمال الامتحانات، إذ يتم قبول الاعتذارات في مقار بالمديريات التعليمية .

وانتهت المديريات التعليمية والإدارات والمدارس التابعة لها في مختلف محافظات الجمهورية، من تجهيز أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024.

وبحسب المديريات التعليمية، فإنه تم إعدادها من قبل اللجان الفنية وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وطباعتها وتغليفها من خلال وضعها في مظاريف حرصا على سريتها الكاملة حتى تصل للطلاب داخل لجان امتحانات نهاية العام.

ووفقا للمديريات، فإن الأسئلة تم وضعها وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية ومن كتاب المنهج الدراسي للفصل الدراسي الثاني وسوف تقيس مستويات الطلاب المختلفة. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

اقرأ أيضا:

ننشر رابط تظلمات إعادة اجتياز التدريبات في مسابقة 30 ألف معلم

توجيه من وزير التعليم بشأن منتجات المدارس الفنية وطلابها