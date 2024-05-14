المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي: علينا تطوير أساليبنا القتالية

شدد المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، على ضرورة تطوير الأساليب القتالية لدى الجيش الروسي وتجديدها في مناطق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، من أجل تحقيق النصر على القوات المسلحة الأوكرانية.

ولفت، في جلسة مشاورات في مجلس الفيدرالية الروسي، إلى أنّ "العملية العسكرية الخاصة جارية، وبطبيعة الحال، فإن جميع القضايا الراهنة الأكثر إلحاحًا تتصل بذلك، وبالتالي نتحدث عن مسائل تتعلق بتجهيز المجموعة العاملة هناك، وضمان توريد أحدث المعدات العسكرية والخاصة، وذخيرة المدفعية، والصواريخ، والحماية الشخصية للجنود، والاتصالات الخاصة، والطائرات المسيرة، ووسائل الحرب الإلكترونية، وما إلى ذلك".

وأشار إلى أنّ "العدو يتعلم بسرعة، وأنّ الوضع المتعلق باستخدام التقنيات الحديثة يتغير حرفيا أسبوعيًا، مؤكدًا أنّ "المهمة الرئيسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة هي تحقيق النصر بأقل الخسائر".

وقال بيلوسوف أيضًا إن "الأولوية كوزارة دفاع يجب أن تكون تزويد القوات المسلحة بالأفراد"، وفي الوقت نفسه، أكد بشكل منفصل "أننا لا نتحدث عن التعبئة".

وأكد المرشح لمنصب وزير الدفاع في روسيا، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي رشحّه لهذا المنصب، خلفًا لسيرغي شويغو، منحه ثقة كبيرة.