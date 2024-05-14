وفد من "الجمهورية القوية" التقى سفيرة الاتحاد الأوروبي: مسارعودة السوريين بالنسبة لنا بدأ ولن يتوقف

زار وفد من تكتل "الجمهورية القوية" وجهاز العلاقات الخارجية في حزب" القوات اللبنانية" سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، في مقر سفارة الاتحاد في بيروت، في حضور مسؤولة الشؤون السياسية في البعثة هانا سيفيرين.

وعرض المجتمعون ملف النزوح السوري ومخاطره الداهمة بشكل مفصل من قبل الوفد، وأكدوا على "ضرورة عودة السوريين إلى مناطق آمنة باتت متوافرة سواء الخاضعة للنظام أو تحت سيطرة المعارضة".

كذلك شددوا على "ضرورة توفير المساعدة لهؤلاء داخل سوريا"، لافتين الى أن "مسار عودة السوريين إلى بلدهم بالنسبة للقوات بدأ ولن يتوقف".

وفي السياق، استمع الوفد إلى موقف الاتحاد الأوروبي من خلال السفيرة، وقدم لها الكتاب الذي وجهه التكتل إلى المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت، وتم شرح وجهة نظر "القوات اللبنانية" والخطوات الميدانية التي بدأ في اتخاذها بما بخص الوجود السوري غير الشرعي في لبنان عبر حث البلديات على "تطبيق القوانين والتعاميم الرسمية ذات الصلة".