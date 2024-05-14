رازي الحاج التقى رئيس بلدية برج حمود وبحثا ملف الوجود السوري غير الشرعي

بحث عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج خلال لقائه رئيس بلدية برج حمود مارديغ بوغوصيان في موضوع الوجود السوري غير الشرعي في نطاق البلدية والقرارات التي تتخذها البلدية وتنفذها بالتنسيق مع الأجهزة الامنية المعنية، وكيفية تفعيل الخطوات المطلوبة في هذا المجال.
واتفق المجتمعان، على التواصل الدائم في هذه المرحلة لإنجاز العمل اللازم لحل هذه القضية بالشكل المطلوب.
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