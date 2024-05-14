حجّار بحث مع السفير الإيطالي الجديد المشاريع الإنمائية والاجتماعية التي تنفّذها وزارة الشؤون الإجتماعية

التقى وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار، السفير الإيطالي الجديد في لبنان افابريسيو مارسيللي، بحضور مديرة مكتب التعاون الإيطالي في لبنان AICS أليساندرا بييرماتي.

وتركّز الحديث خلال الإجتماع حول المشاريع الإنمائية والإجتماعية التي تنفّذها الوزارة بالتعاون مع AICS، بعضها بتمويلٍ مشكور من الإتحاد الأوروبي والبعض الآخر بتمويل من إيطاليا.

وأكّد حجار "أهمية هذه المشاريع والأثر الإيجابي الذي تتركه في المجتمعات المحليّة".