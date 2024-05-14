تدابير سير وإقفال شارع المصارف غداً تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس النوّاب

أعلنت المديرية العامة لقوي الأمن الداخلي، أنه "سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًّا طيلة فترة انعقاد جلسة مجلس النّواب يوم غد، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء".

وطلبت المديرية، من المواطنين، والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبالإشارات التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.