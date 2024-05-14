وقال لاندماير إن تقريرين حديثين لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، دققا في التغيرات في نسب وفيات النساء والأطفال الذين قتلوا التي بلغت 60% من مجموع الضحايا، مشيراً إلى أن هذه النسبة قابلة للزيادة بشكل كبير لأن العديد من النساء والأطفال كانوا في المنازل التي انهارت وما زالوا تحت الأنقاض، مطالباً بوقف إطلاق النار لمنع وقوع المزيد من الضحايا، وبدء استخراج الجثث من تحت الأنقاض.
من جهتها، قالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، إن نسبة النساء والأطفال هي الأعلى بين 35 ألف شخص قتلوا خلال الصراع في غزة. بدوره، أوضح ينس ليركه من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن وزارة الصحة في غزة قدمت بيانات إضافية أكثر تفصيلاً عن الضحايا من حيث الجنس والأعمار.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تشكيك إسرائيل.. الصحة العالمية تؤكد صحة أعداد شهداء غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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