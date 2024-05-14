ميقاتي التقى وزيرة خارجية كندا وشكرها على "دعم" لبنان دوليًا و"حرصها" على استقرار الجنوب

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي العلاقات الثنائية بين لبنان وكندا، خلال لقائه وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي في السراي الحكومي، كما جرى بحث الوضع في لبنان والمنطقة.

وفي خلال الاجتماع، أشاد رئيس الحكومة "بزيارة وزيرة خارجية كندا كصديقة لبنان"، وشكرها "على دعم لبنان في المحافل الدولية والاهتمام باللبنانيين في كندا وحرصها على استقرار الجنوب".