عقد لقاء تشاوري في مجلس النواب عشية الجلسة المخصصة غدًا لمناقشة موضوع الهبة الأوروبية، بعيدا عن الاعلام، بهدف وضع تصور موحّد لاطار مسوّدة القرار أو التوصية التي ستصدر عن الهيئة العامة حول ملف النزوح السوري.
وحضر الجلسة النواب: جورج عطالله، حسن فضل الله، حسين الحاج حسن، جورج عدوان، علي حسن خليل، طوني فرنجية، احمد الخير، هادي ابو الحسن، نعمة افرام، عدنان طرابلسي، طه ناجي، جميل السيد وقاسم هاشم، جهاد الصمد والان عون.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء تشاوري بالمجلس النيابي لوضع تصور موحّد لاطار مسوّدة القرار الذي سيصدر عن جلسة الغد بشأن النزوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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