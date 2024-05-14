منبر زحلة الثقافي والإجتماعي كرّم مدير عام الزراعة لويس لحود لمناسبة اختياره رجل العام 2023

كرّم منبر زحلة الثقافي والإجتماعي مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود لمناسبة اختياره رجل العام 2023، وذلك في احتفال اقيم في مسرح جامعة الروح القدس في زحلة.

وأشار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، الى أنه "في هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد، تحل علينا فرصة نادرة لتكريم إنسان استثنائي الذي لا يدخر جهداً في خدمة وطنه ومجتمعه. إنه لشرف كبير أن أتوجه بخطابي هذا الذي يعبر عن امتناني وتقديري العميق لكل ما قدمه ويقدمه للزراعة في وطننا".

وتوجه المطران ابراهيم الى لحود بالقول "لقد كانت رحلتك المهنية مليئة بالإنجازات والتفاني، حيث أظهرت دوماً التزاماً لا مثيل له تجاه القطاعات المنوطة بك، ورفعت شعار التميِّز والابتكار في جميع جوانب عملك. فقد ساهمت بشكل كبير في تعزيز الإنتاج الزراعي، وتطوير السياسات الزراعية الفعالة، وتعزيز الاستدامة البيئية في قطاع الزراعة".

بدوره، شكر لحود الجميع على محبتهم وحضورهم، وتوجه بشكر خاص الى منبر زحلة الثقافي والإجتماعي، جامعة الروح القدس الكسليك فرع زحلة، رئيس بلدية زحلة المعلقة المهندس اسعد زغيب والاباتي نعمة الله الهاشم والمطران ابراهيم ابراهيم.

ولفت الى أنني "اشكر كل من اعطاني الثقة لاختياري رجل العام وكل من نظم وتعب لحسن تحضير هذه المناسبة واعتبر ان هذا التكريم وهذه الثقة هي تكريم لكل القطاع الزراعي وليست لشخصي وتكريم لكل مزارع وتكريم لفريق العمل في وزارة الزراعة".

واكد لحود ان "وزارة الزراعة مستمرة في دعم تسويق المنتوجات الزراعية في الاسواق اللبنانية والخارجية ووجه تحية الى الانتشار اللبناني وتمنى عليه دعم التسويق لان هذا يدخل العملة الصعبة ويثبت المزارع اللبناني".