رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي: أتوقع تراجع التضخم

اشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول الى إنه يتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض حتى عام 2024 مثلما حدث العام الماضي، على الرغم من تراجع ثقته في تحقق ذلك بعد ارتفاع الأسعار بشكل أسرع من المتوقع خلال الربع الأول.

واردف باول خلال فعالية خاصة بالمصارف في أمستردام، "أتوقع أن يتراجع التضخم مرة أخرى، على أساس شهري إلى مستويات تشبه إلى حد كبير القراءات المنخفضة التي شهدناها العام الماضي، أود أن أقول إن ثقتي في ذلك ليست عالية كما كانت".