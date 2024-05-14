اشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول الى إنه يتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض حتى عام 2024 مثلما حدث العام الماضي، على الرغم من تراجع ثقته في تحقق ذلك بعد ارتفاع الأسعار بشكل أسرع من المتوقع خلال الربع الأول.
واردف باول خلال فعالية خاصة بالمصارف في أمستردام، "أتوقع أن يتراجع التضخم مرة أخرى، على أساس شهري إلى مستويات تشبه إلى حد كبير القراءات المنخفضة التي شهدناها العام الماضي، أود أن أقول إن ثقتي في ذلك ليست عالية كما كانت".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي: أتوقع تراجع التضخم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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