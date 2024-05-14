كاميرون: الهجمات على قوافل المساعدات المتوجهة لغزة "مروعة" وعلى إسرائيل محاسبة المسؤولين عنها

اشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الى إن الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة لغزة "مروعة"، وينبغي على إسرائيل محاسبة المسؤولين عنها. واوضح كاميرون في تصريح له، بان "هجمات المتطرفين على قوافل المساعدات المتوجهة إلى غزة مروعة. سكان غزة يواجهون خطر المجاعة وهم في حاجة ماسة إلى الإمدادات". واكد بانه "لا بد لإسرائيل من محاسبة منفذي الهجمات وفعل المزيد للسماح بإدخال المساعدات، سأثير مخاوفي مع الحكومة الإسرائيلية".

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