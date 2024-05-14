التيار الوطني: للتصدّي لملف السوريين الموجودين بصورةٍ غير شرعية على الاراضي اللبنانية

اشار المجلس السياسي للتيار الوطني الحر الى ان المعطيات تؤشر الى أن الحرب في غزة طويلة الأمد على نحو ما كان قد توقّعه رئيس التيار منذ بداية الحرب، في ضوء ذلك تزداد مسؤولية اللبنانيين بحماية بلدهم وتحييده قدر المستطاع عن الحرب وعدم ربط مصيره ومصير الاستحقاقات الدستورية فيه وبخاصة رئاسة الجمهورية بالحرب الدائرة.

وثّمن التيار في بيان بعد إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، التوافق الحاصل بين اللبنانيين على مواجهة مخاطر النزوح السوري والسياسات الدولية التي تهدف الى تثبيتهم في البلدان التي نزحوا إليها. واكد المجلس السياسي ضرورة التصدّي لملف السوريين الموجودين بصورةٍ غير شرعية على الاراضي اللبنانية وذلك بتطبيق اجراءاتٍ عملية وفقاً للقوانين المرعية. وسيكون للتيار موقف واضح من هذا الملف في كلمة رئيسه أمام مجلس النواب غداً.