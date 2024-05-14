حراك "المعلمين المتعاقدين" طالب الحلبي بإقرار بدل الانتاجية في أشهر الصيف للمعلمين المتعاقدين

طالب منسق حراك "المعلمين المتعاقدين" حمزة منصور، في بيان، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحليي بـ"حسم وإقرار بدل الانتاجية في أشهر الصيف للمعلمين المتعاقدين والملاك، ورفع أجر الساعة على أن يتم البت بهذه القرارات والمراسيم سريعا وقبل استحقاق الامتحانات الرسمية".

ودعا منصور، الحلبي، إلى "وضع هذه المراسيم على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلساته المرتقبة، والاتصال برئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوضع كتاب تعويض ودفع مستحقات ساعات المتعاقدين النازحين على جدول أول جلسة لمجلس الوزراء، إذ لم تدفع لهم حتى الآن منذ بداية العام الدراسي".

وشدد على ضرورة "إسراع وزارة التربية في إنهاء تدقيق جداول مستحقات الفصل الثاني لمتعاقدي الأساسي مع بدل النقل، وضرورة تحويلها هذا الاسبوع إلى وزارة المال، ليتم صرفها للمتعاقدين آخر الشهر".

وذكّر منصور الحلبي، بأن اليونيسف لم تدفع حتى الآن لأكثر من ألف معلم وموظف حوافز المراقبة والتصحيح والأعمال الإدارية عن الامتحانات الرسمية دورة ثانية".