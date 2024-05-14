أشار النائب ملحم خلف، الى أنه "في الظروف الراهنة التي يجتازها لبنان والتي يرجح تفاقمها، ان انتخاب رئيس الجمهورية له أهمية خاصة وضرورة قصوى سيما ان لبنان يبدو مشرّع على كل الاخطار".
ورأى خلف، أن "ما يزيد في دقّة هذا الوضع ان الحياة السياسية مسلوبة القرار، وتبدو متفلتة من الدستور واحكامه الواضحة. اذ انه وبعد ان تتم دعوة رئيس مجلس النواب الى انتخاب رئيس للجمهورية، على النواب ان يلبّوا الدعوة ويجتمعوا ويعقدوا الجلسة مع ما يلزم من دورات حتى التوصل الى انتخاب رئيس".
وتوجّه خلف الى النواب بالقول "امتثالنا الى احكام الدستور هو المخرج الوحيد من الازمة السياسية التي وضعنا أنفسنا فيها، فجلسة ٢٩/٩/٢٠٢٢ لا تزال قائمة ولا يمكن تخطيها باي جلسة اخرى. انتخاب رئيس الجمهورية سوف يعيد انتظام الحياة العامة التي هي من مسؤولية الـ ١٢٨ نائباً".
كانت هذه تفاصيل خبر خلف للنواب: امتثالنا الى احكام الدستور هو المخرج الوحيد من الازمة السياسية التي وضعنا أنفسنا فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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