الكرملين يكشف محاور محادثات الرئيسين الروسي والصيني في بكين

ياسر رشاد - القاهرة -

صرح يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الزعيمين الروسي والصيني سيناقشان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا خلال المحادثات يومي 16 و17 مايو.

وسيزور الرئيس الروسي الصين في أول رحلة خارجية له منذ إعادة انتخابه وتوليه منصبه رسميا.

ومن المقرر أي يجري الزعيمان محادثات روسية - صينية في صيغ ضيقة وموسعة، كما سيبحث الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، أيضا التعاون الدولي داخل الأمم المتحدة و"بريكس" و"منظمة "شنغهاي للتعاون".

وقال أوشاكوف في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، إنه سيتم النظر في موضوع ربط عمليات التكامل داخل EurAsEC ومبادرة الصين "حزام واحد، طريق واحد"، والوضع حول أوكرانيا، والوضع في الشرق الأوسط ووسط وشمال شرق آسيا.

كذلك أشار أوشاكوف إلى أن من المقرر عقد اجتماع غير رسمي بين زعيمي روسيا والصين كجزء من زيارة الرئيس الروسي لبكين في 16 مايو.

وستعقد المحادثات على شكل عشاء بمشاركة بعض أعضاء الوفدين.

وأوضح أن "الزعيمين سيجريان محادثة فردية، وسوف يسيران في الحديقة المجاورة للقصر، ويشربان الشاي، ثم ستجرى محادثات غير رسمية خلال عشاء غير رسمي بمشاركة عدد قليل من أعضاء وفدي الطرفين.

بوتين يعيد تعيين دميتري بيسكوف متحدثا باسم الكرملين

أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعيين دميتري بيسكوف متحدثا باسم الكرملين، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية في نبأ عاجل.

وفي سياق اخر أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين مسؤول مدني على رأس وزارة الدفاع، وذلك لأهمية القدرة على الابتكار والانفتاح وسرعة التنفيذ.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي الأحد الماضي عقب اقتراح بوتين على مجلس الاتحاد تعيين أندريه بيلاوسوف وزيرا للدفاع اليوم في ساحة المعركة، الفائز هو من يكون أكثر انفتاحا على الابتكار، وأكثر قدرة على التنفيذ الأسرع. لذلك، في المرحلة الحالية، قرر الرئيس أن يرأس وزارة الدفاع مدني".