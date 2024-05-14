لافروف: روسيا تتعاون بشكل وثيق مع الدول الإفريقية بشأن القضية الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والمرشح للاحتفاظ بمنصبه في الحكومة الجديدة، أن بلاده تتعاون بشكل وثيق مع الدول الإفريقية بشأن القضية الفلسطينية والوضع الخطير الذي يشهده قطاع لافروف.

وقال لافروف، في جلسة عامة بالبرلمان الروسي اليوم الثلاثاء، " إننا نتعاون اليوم بشكل وثيق بشأن القضية الفلسطينية، والوضع الخطير الذي يشهده قطاع غزة".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وشدد على أن الدول الإفريقية تدعم موقف روسيا الثابت من ضرورة "تطبيق جميع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشكل كامل ودائم"، مضيفًا أن موسكو والدول الإفريقية يتخذان الكثير من المواقف المتقاربة بشأن العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة.

من ناحية أخرى، أعرب كبير الدبلوماسيين الروس عن عزم بلاده دعوة عدد كبير من قادة ورؤساء الدول والمنظمات الإقليمية للجنوب العالمي لحضور اجتماع وزراء خارجية دول "البريكس" المقرر عقده في مدينة كازان.

وأوضح أن إجراء الحوار مع الدول التي تظهر اهتمامًا بالتقارب مع "البريكس"، وإقامة علاقات عمل وشراكة مع المجموعة يمثل أولوية كبيرة بالنسبة لروسيا، مُشيرًا إلى أن المشاركين في قمة "البريكس" العام الماضي في جوهانسبرج قرروا تشكيل فئة جديدة من الدول الشريكة، والتي "ستحل إلى حد كبير محل صيغة (بريكس+)"، لتسهيل التحاق الدول الراغبة في الانضمام للمجموعة.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في يناير الماضي، بدء رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" خلال عام 2024، مُشيرًا إلى أنها ستكون تحت عنوان "تعزيز التعددية من أجل تنمية وأمن عالميين عادلين"، من خلال تعزيز دور "بريكس" في النظام النقدي الدولي وتوسيع استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء.