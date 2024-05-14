نائب رئيس وزراء بريطانيا: عملية إسرائيلية شاملة في رفح لن تؤدي إلى تعليق إمدادات الأسلحة البريطانية

ذكر نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر داودن أن بريطانيا ستواصل الموافقة على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، قائلا إن أي عملية إسرائيلية شاملة في رفح لن تؤدي في حد ذاتها إلى تعليق إمدادات الأسلحة البريطانية.
واوضح داودن على هامش مؤتمر تجاري بريطاني سعودي في الرياض، بان "التقييم الذي نجريه لضوابط تصدير الأسلحة من أكثر التقييمات صرامة على الصعيد العالمي، لا يمثل أي إجراء بعينه خطا أحمر".
وأضاف "مثلما عرض وزير الخارجية ديفيد كاميرون قبل بضعة أيام، نحن واثقون من الاستمرار في صادرات الأسلحة هذه".
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