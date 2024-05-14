غوتيريش: نستنكر التصعيد العسكري الإسرائيلي في رفح ويجب احترام المدنيين وحمايتهم

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن "الجزع إزاء تصعيد الأنشطة العسكرية التي تقوم بها قوات الجيش الإسرائيلي في رفح وما حولها".

ورأى غوتيريش، بحسب بيان صادر عن مكتب المتحدث باسمه فرحان حق، أن "هذه التطورات تزيد عرقلة الوصول الإنساني وتفاقم الوضع الصعب"، مشدداً على "ضرورة احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات في رفح وغيرها في أنحاء قطاع غزة".

وجدد نداءه العاجل "للوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن"، داعياً إلى "إعادة فتح معبر رفح على الفور، وضمان الوصول الإنساني بدون عوائق بأنحاء غزة".

وكانت قد أعلنت وكالة "الأونروا" أن "أجزاء كبيرة من رفح أصبحت مدينة أشباح، وإن حوالي 450 ألفا من سكان غزة قد تم تهجيرهم قسرا من المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع بموجب أوامر الإخلاء الإسرائيلية منذ 6 أيار".