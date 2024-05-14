وزير الخارجية الاميركي: يجب أن تدفع روسيا ثمن ما دمرته في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن على المجتمع الدولي أن يجبر روسيا على دفع ثمن الدمار الذي خلفته في أوكرانيا خلال أكثر من عامين من الحرب.

واوضح بلينكن في كلمة ألقاها في أوكرانيا، بان "ما دمره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يجب أن تدفع روسيا لإعادة بنائه"، مضيفًا "منحنا الكونغرس سلطة الاستيلاء على الأصول الروسية في الولايات المتحدة، ونحن ننوي استخدامها".