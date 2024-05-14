مقتل إسرائيلي جرّاء قذيفة مضادّة للدروع أُطلقت من جنوب لبنان وإصابة 5 جنود

قُتل إسرائيلي جرّاء قذيفة مضادّة للدروع أُطلقت من جنوب لبنان صوب أدميت في الجليل، فيما أُصيب 5 من جنود الجيش الإسرائيليّ، وُصفت جراح أحدهم بالمتوسطة، بينما وُصفت الإصابات الأخرى بالطفيفة.

وفي وقت سابق، اعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "نتيجة إطلاق القذائف من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي أصيب بالون استطلاع للجيش وسقط في جنوب لبنان"، واكد بانه "لا خشية من تسرب للمعلومات".