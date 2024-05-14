سامي الجميل: أتمنّى الترفّع عن المزايدات فنحن نريد نتائج ملموسة بملف النزوح السوري

أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، في حديث لـ"mtv"، أن "ملف النزوح السوري وجوديّ بالنسبة للبنان وأتمنّى الترفّع عن المزايدات فنحن نريد نتائج ملموسة في هذا الإطار".

وتوجه جميل، رداً على الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، بالقول "إفتحوا أبواب البرّ للنازحين بدل البحر فقرار الحكومة في يد حزب الله".