أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، في حديث لـ"mtv"، أن "ملف النزوح السوري وجوديّ بالنسبة للبنان وأتمنّى الترفّع عن المزايدات فنحن نريد نتائج ملموسة في هذا الإطار".
وتوجه جميل، رداً على الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، بالقول "إفتحوا أبواب البرّ للنازحين بدل البحر فقرار الحكومة في يد حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميل: أتمنّى الترفّع عن المزايدات فنحن نريد نتائج ملموسة بملف النزوح السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.