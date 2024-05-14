حريق في شقة يستأجرها عمال سوريون في حي الرمل - صور نتيجة احتكاك كهربائي

شب حريق عصر اليوم، في شقة يستأجرها عمال سوريون في "مبنى قشور" بمنطقة حي الرمل في صور، نتيجة احتكاك كهربائي، ما أدى إلى احتراق بعض الغرف.
وعلى الاثر حضر عناصر الاطفاء وعملوا على اخماد الحريق ، ولم تسجل اي اصابات.
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