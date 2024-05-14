إقفال معمل للمفروشات والحديد في بشامون يستثمره سوري مخالف لنظام الاقامة والعمل

أقفل عناصر من مركز أمن عام الشويفات ومعلومات الأمن العام - دائرة الأمن القومي، بالشمع الأحمر معملا للمفروشات والحديد، في منطقة بشامون المدارس حيث يستثمره شخص من التابعية السورية وذلك لمخالفته نظام الإقامة والعمل.

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