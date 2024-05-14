أمين الفتوى: الحج فرض على الشخص الذي تتوافر فيه هذه الشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم ما الأمور التي لو توافرت في أي شخص مسلم وجب عليه الحج؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أبلغنا أن من ملك زادا وراحلة يؤدي الحج، يعنى اللى معاه فلوس المواصلات والأكل والشرب وما يكفى أولاده حتى يرجع، وجب عليه الحج".

وتابع: "الحج فى الشريعة فرض مرة واحدة فى العمر على القادر والمستطيع وهذا من رحمة الله على عباده، ومن أهم استعدادات الحج هو رد حقوق الناس اللى أخذ ورث أحد عليه رده، وعليه التوبة الصادقة إلى الله ويعزم ألا يعود إلى المعاصي".

اقرأ أيضًا:

مصدر مصري يرد على تصريحات وزير خارجية إسرائيل بشأن معبر رفح

يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين" بسبب مناظرة عبد الله رشدي

يعلمون أنهم على الباطل.. عبدالله رشدي يعلق على تهديد يوسف زيدان بشأن مناظرة "تكوين"

30 بالقاهرة.. الأرصاد تنشر التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

من التوفيقية لجامعة القاهرة.. أحدث 19 صورة من محطات المترو قبل تشغيلها غدا