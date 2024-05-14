طقس الغد غائم جزئياً مع احتمال أمطار خفيفة مع برق ورعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس ربيعي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية والتي تبدأ بالارتفاع بدءا من يوم الجمعة تدريجيا حيث تتخطى معدلاتها خلال عطلة نهاية الاسبوع تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شمال أفريقيا.
ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهرايار في بيروت بين ١٨ و ٢٧، في طرابلس بين ١٧ ٢٦، وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، تستقر درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل، يتحول الطقس بعد الظهر في المناطق الداخلية الى غائم مع بعض التقلبات المحلية واحتمال تشكل خلايا ركامية منفردة تؤدي الى تساقط أمطار خفيفة مع برق ورعد .
الخميس: صاف إجمالاً مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال لكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية.
الجمعة: صاف إجمالاً مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، بحيث تقارب معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل مع انخفاض بنسبة الرطوبة .
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