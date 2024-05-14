ايهاب مطر: الجامعة اللبنانية صرح وطني يفترض إبعاده عن الحسابات السياسية

اشار النائب ايهاب مطر في تصريح له، الى ان "الجامعة اللبنانية صرح تربوي وطني، يعول عليه في توفير صنّاع المستقبل، لذا يفترض إبعاده عن الحسابات والتلاعبات السياسية، ليكون العلم والكفاءة معيارا أكاديميا وحيدا. لكن بما أن الحال كما كلنا نعرف، فإننا لا نرجو غير العدل بالمحصصات والتعيينات، فلا تُغبن فئة في موضوع تفريغ الاساتذة النعاقدين، ونأمل من معالي وزير التربية عباس الحلبي ورئيس الجامعة بسام بدران، ايجاد صيغة منصفة للجميع قدر الإمكان".

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