"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل قصفت ثماني قوافل ومواقع منظمات إنسانية منذ بداية الحرب في غزة

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن "القوات الإسرائيلية قصفت ما لا يقل عن ثماني قوافل ومنشآت تابعة لمنظمات إنسانية في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول".

وأشارت المنظمة، الى أن "هذه الأحداث الثمانية تكشف عن عيوب جوهرية في ما يُسمى نظام عدم الاشتباك الذي يُفترض أن يحمي العاملين في المجال الإنساني ويسمح لهم بتوزيع المساعدات الإنسانية الحيوية في غزة".

ولفتت الى أن "المنظمات المستهدفة قدمت إحداثياتها وتفاصيل الاتصال بها إلى السلطات الإسرائيلية، من أجل ضمان حمايتها، والسلطات الإسرائيلية لم تحذر أيًا منها مسبقًا قبل إطلاق النار عليها".

وذكرت أن "الأمم المتحدة اتهمت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار وحتى القصف المدفعي على أشخاص تجمعوا لتسلم المساعدات مما أسفر عن مقتل وجرح المئات منهم، وذكّرت بأن العاملين في المجال الإنساني لا يمكنهم مغادرة قطاع غزة منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح مع مصر في 7 أيار".