الطيران الاسرائيلي المسير يستهدف سيارة على طريق عام صور - الحوش ومعلومات عن اصابات

شن الطيران الاسرائيلي المسير غارة على طريق عام صور - الحوش مستهدفاً سيارة في المنطقة، وتحدث المعلومات عن سقوط اصابات. وافادت مصادر لبنانية بان المعلومات الأولية تشير إلى استهداف سيارة بمدينة صور بـ3 صواريخ على الأقل.

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