بوريل اكد بان الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط تُظهر مؤشرات ارهاق: لإقامة دولة فلسطينية

اشار مسؤول السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الى إن الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط بدأت تُظهر مؤشرات "إرهاق"، ودعا التكتل إلى بذل مزيد من الجهود نحو إقامة دولة فلسطينية.

وخلال زيارة إلى كاليفورنيا، وجّه بوريل مجددا انتقادات حادة إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية، لافتا إلى أن الغزيّين "يموتون ويتضورون جوعا ويعانون بدرجات لا يمكن تصوّرها"، معتبرا أن ما يجري هو "كارثة من صنع الإنسان".

واردف بوريل في كلمة ألقاها في جامعة ستانفورد، "أرى إرهاقا لدى الجانب الأميركي على صعيد مواصلة الانخراط في البحث عن حل". وقال "نحاول مع العرب الدفع قدما" لكي نجعل "حل الدولتين هذا واقعا".

والأسبوع الماضي صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد العضوية الكاملة لدولة فلسطين، في خطوة رمزية عارضتها تسع دول هي الولايات المتحدة وإسرائيل والمجر وجمهوريّة التشيك والأرجنتين وبالاو وناورو وميكرونيزيا وبابوا غينيا الجديدة. وفي حين أيدت فرنسا منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، امتنعت ألمانيا عن التصويت ومعها 24 دولة.

وأقر بوريل بأن التصويت أظهر "انقساما كبيرا" في الاتحاد الأوروبي حول غزة، على عكس ما هي عليه الحال بالنسبة للحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى "أسباب تاريخية". وقال "لكن هذا الأمر لا يعني أنه لا يتعين علينا أن نضطلع بمسؤولية أكبر لمجرد أننا فوضنا الولايات المتحدة البحث عن حل".